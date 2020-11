TCL wprowadza do Polski nowe soundbary

Szersza oferta

Firma TCL zasłynęła głównie dzięki telewizorom, ale wciąż poszerza asortyment. Do sprzedaży w Polsce trafiły właśnie trzy nowe serie soundbarów: TS8111, TS6110 oraz TS6100.

Modele z serii TS8111 mają wbudowane dwa subwoofery i wspierają standard Dolby Atomos 2.1. W środku umieszczono też zapewniający dobre basy, podwójny głośnik niskotonowy. Głośnik komunikuje się się z urządzeniem za pośrednictwem łączy bezprzewodowych. Trafi do sprzedaży już wkrótce i będzie kosztował 900 zł.

Tańsze rozwiązania

TS6110 również oferuje dźwięk w standardzie 2.1 i jest wyposażony w wejście HDMI-ARC, dzięki któremu można go podłączyć do telewizora dosłownie jednym kablem. Brakuje co prawda łączności bezprzewodowej, pozwoliło to jednak zredukować cenę urządzenia do 700 zł. W zestawie znajdziemy też bezprzewodowy subwoofer.

Najtańszy wariant to TS6100, zgodny ze standardem 2.0. Podobnie jak 6110, jest wyposażony w wejście HDMI-ARC. W zestawie nie znajdziemy niestety basu, za to urządzenie można nabyć za 400 zł.

Wszystkie opisane soundbary będzie można kupić jeszcze przed końcem roku.

fot. TCL