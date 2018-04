TCL wprowadza nowe modele z serii P6

Wykorzystując wyróżniający się design, będący znakiem rozpoznawczym serii P, model P66 łączy ramę o szerokości zaledwie 4,8 mm i metalową obudowę, co tworzy bardzo cienki przekrój, zaledwie 9,9 mm. Zespół projektantów firmy TCL użył innowacyjnego podejścia pozwalającego wyprodukować wyjątkowy telewizor, w którym nie ma śrub, łączeń ani elementów plastikowych - dzięki czemu jest cienki i gładki w dotyku.

W P66 użyto technologii HDR PRO gwarantującej nowoczesną jakość obrazu z większym kontrastem i wyrazistymi kolorami. Szeroka paleta barw (WCG) wprowadza do pomieszczenia różnorodność intensywnych i realistycznych kolorów właściwych kinu cyfrowemu, technologia wyświetlania (display) 4K UHD gwarantuje niezwykłe doznania podczas oglądania dzięki liczbie pikseli 3.840 × 2.160: cztery razy lepsza rozdzielczość niż w standardowym telewizorze full HD. Ponadto jakość obrazu 2K można zwiększyć do 4K z USB, HDMI lub poprzez treści nadawane na żywo w Internecie. Technologia Micro-dimming pozwala P66 osiągnąć wysoki kontrast dzięki analizie treści nagrania w setkach osobnych stref i dostosowaniu bieli i czerni każdej z nich z osobna.

P66 oferuje dźwięk w technologii DTS Premium. Model ten jest w stanie odkodować dźwięk DTS Master używany w źródłach z 4K-UHD ostatniej generacji (UHD Blu Ray Disc). Posiada on również rozwiązanie Clear Dialogs zwiększające zrozumiałość dialogów oraz Volume Leveling utrzymujące stały poziom dźwięku mimo zmian programu lub puszczanych reklam.

Wystarczy, że konsument powie „Hey Google!", a szybko znajdzie ostatni hit filmowy, sprawdzi wynik ważnego meczu lub przyciemni światła - a to wszystko, nie wychodząc z oglądanego programu. Dzięki Google Voice Search telewidz może nacisnąć guzik i poprosić o ulubiony program; Android TV poszuka ostatnich odcinków, YouTube nagrań wideo i wiele innych.

System Android 7.0 umożliwia również odtworzenie treści UHD bezpośrednio w telewizorze i korzystanie z natywnych aplikacji 4K HDR na dużym ekranie. Innowacyjne funkcje, takie jak: Picture in Picture (PIP), łatwe przełączanie zadań, konta dla kilku użytkowników i boczne ustawienia, zapewniają priorytetowy dostęp do ulubionych treści wszystkich członków rodziny.

Konsumenci mogą wybierać spośród szerokiego wachlarza treści, włącznie z Netfliksem i YouTubem, w oryginalnej jakości 4K HDR, oraz setek aplikacji na Android TV dostępnych w Google Play Store.

Pilot do telewizora TCL ma dedykowany przycisk dla Netfliksa przechodzący do usługi za pomocą jednego kliknięcia. Wbudowana funkcja Chromecast pozwala użytkownikom szybko przenieść zdjęcia, nagrane filmiki, muzykę i inne treści z ulubionego urządzenia prosto do telewizora. Ta opcja działa z najbardziej popularnych urządzeń, takich jak: iPhone, iPad, telefon i tablet Android, Mac, laptop z systemem Windows i Chromebook.

Bardzo dobre parametry sprzętu P66 umożliwiają korzystanie z kilku funkcji jednocześnie, ograniczając tym samym sytuacje „bez reakcji" i pomagając w sprawnym funkcjonowaniu całego systemu przy bardzo szybkim czasie reakcji i natychmiastowym przetwarzaniu.

Produkt P66 jest dostępny w wersji 50-, 55-, i 65 cali.

Firma TCL ogłosiła również wprowadzenie na rynek P64 będącego modelem 43-calowym ze SMART TV 3.0. Produkt P64 charakteryzuje ten sam design i wiele funkcji wspólnych z P66, włącznie z 4K Ultra HD, HDR PRO i technologią WCG, które gwarantują wysoką jakość kolorów, kontrastu i jakości obrazu. Technologia Dolby Audio zapewnia bogaty, czysty i mocny dźwięk, z kolei SMART TV 3.0 daje łatwiejszy dostęp do treści w technologii 4K UHD HDR. Ponadto, korzystając z TV+ App Store, telewidzowie mogą ściągać ulubione aplikacje, filmy, nagrania i gry w wysokiej rozdzielczości. Zarówno Netflix, jak i YouTube są dostępne w jakości 4K HDR na SMART TV 3.0.

Model P64 ma również T-Cast, wyjątkową aplikację TCL zaprojektowaną z myślą o inteligentnych telewizorach. T-Cast pozwala w szczególności sterować telewizorem przy użyciu komórki, wyświetlać filmy i seriale na dużym ekranie oraz oglądać na nim zdjęcia, nagrania i muzykę. Wyjątkowa funkcja pozwala również użytkownikowi wyświetlać treści telewizyjne na telefonie komórkowym lub tablecie.