TCL zaprezentował nowe telewizory QLED

Do sprzedaży trafią 2 nowe serie telewizorów.

Linia C81 to urządzenia o przekątnych 55, 65 lub 75 cali, a C71 ma wymiary 50, 55 lub 65 cali. Wszystkie wyposażone są w ekran QLED zgodny z technologią Quantum Dot – jedną z najlepszych technologii prezentowania obrazu. Pozwala ona na wyświetlanie miliarda różnych kolorów oraz ich odcieni.

Telewizory obsługują też technologię Dolby Vision i rozdzielczość HDR10+ 4K. Urządzenia mają wbudowany soundbar firmy Onkyo. Producent zaoferuje też odświeżanie ekranu na poziomie 100 Hz (dotyczy serii C81 w wersjach 65 i 75 cali).

Funkcje smart TV

Urządzenia wyposażono w wiele funkcji smart TV, bazujących na systemie Android 9.0. Nie zabrakło wsparcia dla Google Home oraz Google Assistant, telewizorami można zatem sterować głosowo. Wykorzystują one uczenie maszynowe do optymalizacji dźwięku i obrazu.

Producent pomyślał też o graczach. W obudowie znajdą oni 3 gniazda HDMI oraz 2 porty USB 2.0. W zestawie znajdzie się inteligentny pilot.

Podano ceny poszczególnych urządzeń. W przypadku serii C81 są następujące:

7499 zł – 75 cali,

4799 zł – 65 cali,

3499 zł – 55 cali.

Ceny serii C81:

3999 zł – 65 cali,

2999 zł – 55 cali,

2499 zł – 50 cali.

Nie tylko telewizory

Oprócz nowych telewizorów TCL zaprezentował też smartfon TCL 10 Pro, który trafił do sprzedaży w USA. Producent chce, by był on bezpośrednim konkurentem dla iPhone'a SE (2020). Urządzenie wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 6,47 cali, procesor Snapdragon 675, 6 GB RAM-u oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika.

Nie zabraknie też skanera linii papilarnych i poczwórnej kamery. Główny obiektyw ma 64 Mpx, do tego otrzymamy też obiektyw 5 Mpx do zdjęć makro, kamerę szerokokątną o 123-stopniowym polu widzenia i kamerę do zdjęć nocnych.

Drugim smartfonem będzie budżetowy TCL 10L z ekranem 6,53 cali, Snapdragonem 665, 6 GB RAM-u, 64 GB miejsca na pliki użytkownika (z możliwością poszerzenia kartą microSD), a także potrójnym aparatem. Obiektyw główny ma 48 Mpx, sensor szerokokątny oferuje pole widzenia 118 stopni, do tego dostaniemy też kamerę makro 2 Mpx.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy smartfony trafią do innych państw.

fot. TCL