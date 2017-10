TP-Link Neffos Y50 – smartfon za mniej niż 300 zł

Neffos to młoda marka stworzona przez firmę TP-Link - obecną na rynku już od ponad 20 lat.. Smartfony Neffos są nowoczesne, przystępnie wycenione i dostosowane do różnych potrzeb konsumentów. Model Neffos Y50, został wyposażony w 4,5-calowy wyświetlacz, który dobrze sprawdzi się przy odtwarzaniu video. Czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon wspierany jest przez 1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy o kolejne 32GB za pomocą karty microSD. Obudowa wykonana jest z dobrej jakości plastiku, a jej kompaktowe rozmiary pozwalają na obsługę urządzenia za pomocą jednej ręki.

Model Neffos Y50 wyposażony jest w tylny aparat 5MP z autofocusem, a 8 wbudowanych filtrów daje możliwość podstawowej edycji zdjęć. Do rozmów wideo i zdjęć typu „selfie" sprawdzi się przednia kamera o rozdzielczości 2MP. Smartfon może być użyty również jako nawigacja dzięki wbudowanemu modułowi GPS. Czujnik oświetlenia pozwala na automatyczne dostosowanie jasności ekranu, aby w ciemności nie raził oczu, a w pełnym słońcu wszystko było wyraźnie widoczne. Innym przydatnym czujnikiem, w który został wyposażony Neffos Y50 jest akcelerometr, który pomaga między innymi rozpoznać położenie smartfonu i w razie konieczności obrócić ekran. Doceni to każdy miłośnik gier, w których do poruszania się przechylamy telefon w dłoni.

Mocną stroną smartfonu Neffos Y50 jest Android 6.0 Marshmallow, obecnie najpopularniejszy system operacyjny Google dla urządzeń mobilnych. Marshmallow włączy tryb uśpienia, gdy smartfon nie będzie używany, co istotnie wydłuży czas pracy na baterii. Zadba również o bezpieczeństwo użytkowników oferując większą kontrolę nad uprawnieniami dla aplikacji.

Smartfon TP-Link Neffos Y50 dostępny jest w cenie od ok. 249 zł, w dwóch wersjach kolorystycznych: białej oraz czarnej.