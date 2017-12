TP-Link T3700G-52TQ – przełącznik L3 dla sieci korporacyjnych

Seria T3700 została stworzona do budowania sieci skalowalnej, stabilnej i umożliwiającej szybki dostęp. Dzięki obsłudze szerokiej gamy protokołów routingu, slotom SFP+ 10Gb/s, fizycznemu stackowaniu, rozbudowanych możliwościach zarządzania, T3700G-52TQ to niezawodne rozwiązanie dla sieci korporacyjnych, uczelnianych oraz dla usługodawców internetowych. Seria T3700 obsługuje routing statyczny oraz dynamiczne protokoły routingu: RIP, OSPF VRRP. Protokoły routingu multicast: PIM-SM oraz PIM-DM, pozwalają na wykorzystanie urządzeń w środowisku gdzie do użytkowników dostarczana jest np. usługa IPTV.

T3700G-52TQ posiada dwa stałe i dwa opcjonalne porty SFP+ 10G (moduł rozszerzający), które można wykorzystać do stackowania lub połączenia urządzenia z istniejącą infrastrukturą. Stos może obsługiwać do 8 przełączników, łącznie 384 portów Gb, 32 porty Gb combo SFP oraz 32 porty 10G SFP+ w jednym fizycznym stosie, zapewniając przepustowość przełączania na poziomie 1408Gb/s. Tak połączone urządzenia mogą być zarządzane i monitorowane poprzez pojedynczy adres IP.

Model T3700G-52TQ posiada trzy porty do zarządzania: port konsolowy RJ45, port konsolowy Micro-USB oraz dedykowany port RJ45. Port Micro-USB dedykowany jest laptopom nieposiadającym interfejsu RS232 (DB9). Zarządzanie odbywa się poprzez interfejs CLI. Port zarządzający RJ45 wykorzystywany jest jedynie do zarządzania przełącznikiem, dzięki czemu pozostałe porty RJ45 mogą zostać wykorzystane do transmisji danych.