TP-Link TL-WR945N oraz TL-WR940N niedrogie routery w standardzie N

TL-WR945N oraz TL-WR940N w nowej wersji sprzętowej to routery wyposażone w 3 zewnętrzne anteny, które zwiększają siłę i stabilność połączenia. Routery osiągają prędkość transmisji do 450Mb/s w standardzie N i ograniczają straty sygnału powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód. Większa prędkość połączeń w standardzie N pozwala na streamowanie wideo HD, komunikację VoIP oraz płynne działanie gier online. TL-WR945N został zamknięty w eleganckiej metalowej obudowie. Jego nowoczesny design sprawia, że będzie on pasował do każdego wnętrza. TL-WR940N V3 to nie tylko szybsza transmisja w porównaniu do poprzednich wersji urządzenia, ale i nowa czarna obudowa. Oba urządzenia posiadają przycisk WPS umożliwiający proste zestawienie połączenia szyfrowanego. Z tyłu obudowy znajdziemy również 4-portowy switch pozwalający na podłączenie urządzeń za pomocą kabla Ethernet. TL-WR940N może pracować nie tylko jako router - urządzenie może zostać wykorzystane w naszej sieci jako wzmacniacz sygnału lub Access Point.

Interfejs urządzeń jest przejrzysty, a kreator konfiguracji pozwala na szybkie stworzenie połączenia z siecią i udostępnienie WiFi w całym domu. Dodatkowo routerami możemy zarządzać za pomocą aplikacji TP-Link Tether, która dostępna jest na urządzenia mobilne. Oprogramowanie obu urządzeń pozwala między innymi na kontrolę dostępu, zarządzanie siecią lokalną, zdalne zarządzanie siecią i kontrolę rodzicielską.

Routery są dostępne w sprzedaży i objęte zostały 36-miesięczną gwarancją.