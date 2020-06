TP Link proponuje nowy system Mesh z obsługą Wi-Fi 6

Deco X20 w standardzie Wi-Fi 802.11ax

W technologii TP-Link Mesh zastosowano protokoły roamingowe 802.11k/v/r. Urządzenia z serii Deco współpracują ze sobą i tworzą jednolitą sieć Wi-Fi. Kiedy przemieszczamy się po domu z telefonem lub tabletem, sprzęt łączy się z jednostką Deco zapewniającą najlepsze parametry, nie przerywając transferu.

Bez przesileń

Deco X20 pracuje w standardzie Wi-Fi 802.11ax, wspartym modulacją 1024-QAM i długim symbolem OFDM. Jak podaje producent, prędkości dochodzą do 1,8 Gb/s w dwóch pasmach: do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

W urządzeniach zastosowano kolorowanie BSS i technologię Beamforming, co sprawia, że routery Deco mogą objąć swoim zasięgiem dom o powierzchni do 540 m2. Poszczególne jednostki systemu X20 połączone są bezprzewodowo oraz za pośrednictwem opcjonalnego łącza rezerwowego Ethernet. Dodanie kolejnej jednostki zwiększa zasięg Wi-Fi. Według producenta Deco X20 pozwala kompleksowo połączyć nawet 150 urządzeń w domu.

Wykorzystana w systemie technologia Wi-Fi 6 to przełom w łączności bezprzewodowej: 4-krotnie zwiększa przepustowość urządzeń w sieci o intensywnym ruchu danych.

Bezpieczne szyfrowanie

Za bezpieczeństwo transmisji danych w systemie odpowiada szyfrowanie WPA3 i funkcja TP-Link HomeCare. Dzięki możliwości tworzenia indywidualnej bezpiecznej sieci bezprzewodowej domownicy mogą chronić swoje dane wrażliwe, a także ograniczyć dostęp do wybranych treści dzieciom lub gościom. Deco X20 wyposażono też w antywirus i QoS (Quality of Service).

Aby skonfigurować system, trzeba pobrać i zainstalować aplikację TP-Link Deco, dostępną na urządzenia z systemami Android i iOS, a potem podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Siecią można też zarządzać za pomocą asystenta Amazon Alexa.

Deco X20 sprzedwane jest obecnie w zestawach 3 urządzeń w cenie ok. 1600 zł.

fot. TP-Link