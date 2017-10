Tablet za 299 zł w sieci sklepów Auchan

Tablet T-819QI wyposażono w procesor Quad Core - Cortex A7 o częstotliwości 1.2 GHz oraz pamięć RAM o pojemności 1 GB, co pozwala na swobodną pracę oraz korzystanie z różnych aplikacji. Pamięć flash o pojemności 8 GB ułatwia dostęp do potrzebnych danych. Dodatkowo można oczywiście użyć karty micro SD o pojemności nawet do 32 GB. Dzięki temu można sprawnie wgrać do niego pliki z aparatu fotograficznego, kamery, laptopa czy nawigacji. Procesor graficzny Mali-400MP2 pozwala oglądać obrazy w dobrej jakości, w intensywnych barwach.

Istotnym elementem jest tutaj system Android 5.1, który wyróżnia się ulepszoną wydajnością, większą ochroną danych w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia oraz lepszym zarządzaniem baterią. Android gwarantuje również dostęp do platformy Google Play, z której można pobierać dodatkowe aplikacje.

Wmontowane w tablecie kamery - tylna 2,0 MPix i przednia 0,3 MPix pozwalają na wykonanie szybkich zdjęć i prowadzenie wideorozmów poprzez komunikatory internetowe. Dzięki wbudowanej baterii 3000 mAh użytkownik może pozwolić sobie na kilkugodzinną, nieprzerwaną pracę - bez obawy o dostęp do prądu.

Tablet obsługuje najpopularniejsze formaty wideo, audio i fotograficzne, m.in. AVI, MOV, XVID, MP3, WAV, JPG, JPEG, GIF oraz formaty ebooków - TXT, LRC, PDF, EPUB.

Urządzenie daje użytkownikowi praktyczne możliwości: może korzystać z bezprzewodowego internetu zawsze wtedy, gdy jest w zasięgu sieci WiFi. Ponadto za łączność odpowiada tutaj moduł Bluetooth. Tablet posiada wzmacniacz stereo i wbudowany mikrofon. Użytkownik ma dostęp do wejścia micro USB oraz gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

Tablet dostępny jest w sklepach Auchan w cenie 299 zł.