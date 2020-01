Tagowanie na Instagramie

Technologiczna blogerka Jane Manchun Wong opublikowała na Twitterze informację dotyczącą kolejnych zmian wprowadzanych na platformie społecznościowej Instagram. Tym razem z nowej funkcji skorzystają użytkownicy, którzy często i na dużą skalę uczestniczą w czatach grupowych. Twórcy aplikacji pracują nad rozwiązaniem umożliwiającym oznaczanie wszystkich użytkowników konwersacji na raz, zamiast wpisywania każdego z osobna. Znacznie ułatwi to wywoływanie całej grupy do odpowiedzi, szczególnie, gdy w danym czacie bierze udział np. setka użytkowników.

Inną kwestią jest to, że takie uaktualnienie aplikacji może przysłużyć się spamerom, fałszywym kontom i ogólnie szkodliwemu zachowaniu botów lub hakerów. Jednak większość instagramowiczów zareagowała pozytywnie na te zmiany, co widać w komentarzach pod postem Wong na Twitterze. Wszak zwykle w tego typu czatach grupowych biorą udział zainteresowani użytkownicy, którzy stanowią zamknięte grono. Być może nowa funkcja spowoduje przeniesienie się do Twittera uczestników czatów grupowych WhatsAppa czy Messengera.

fot. Twitter