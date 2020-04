Tajna funkcja systemu Apple'a

Nowa wersja iOS-a zawiera tajny kod, o którym nie mówi się oficjalnie.

Funkcja, nad która pracuje Apple, umożliwiłaby w przyszłości użytkownikowi sytemu iOS 14 interakcję z aplikacjami innej firmy, zanim zainstalowałby je na swoim urządzeniu – tak przynajmniej twierdzi w swoim najnowszym raporcie 9to5Mac. Została ona odkryta podczas analizy wczesnej wersji tego systemu operacyjnego. Koncern na ten temat na razie milczy i wcale nie jest pewne, czy rzeczywiście funkcja taka ujrzy światło dzienne.

Jak to działa

Nowy pomysł uzyskał roboczą nazwę interfejsu API Clips, przy czym nie należy go mylić z istniejącą od dawna aplikacją do edycji wideo o takiej samej nazwie. Według analizy 9to5Mac nowy interfejs działa w połączeniu z czytnikiem kodów QR. Pozwala to użytkownikowi na skanowanie kodu powiązanego z aplikacją, a następnie interakcję z nią z karty wyświetlanej na ekranie.

Jeśli więc użytkownik dostanie kod QR z linkiem do filmu na YouTubie, ale nie ma zainstalowanej tej aplikacji, to w iOS-ie 14 dzięki API Clips będzie mógł zeskanować ten kod, a wideo zostanie odtworzone na ruchomej karcie, którą pokaże interfejs. Do tej pory otwarcie linku lub zeskanowanie kodu QR do aplikacji, której nie ma się zainstalowanej na iPhonie lub iPadzie, powodowało otwarcie łącza w przeglądarce Safari. Właśnie to zachowanie ma zmienić API Clips.

Narzędzie marketingu

W praktyce opisana funkcja może mieć duże znaczenie dla działań marketingowych. Pozwoli ona potencjalnym użytkownikom na lepsze zapoznanie się z aplikacjami przed ich pobraniem. Do tej pory praktycznie zachęcać można klientów jedynie atrakcyjnymi banerami reklamowymi, które jednak nie pokazują pełnych możliwości dostępnego oprogramowania.

W raporcie 9to5Mac zauważono również, że podobna funkcja została już w 2018 r. opracowana i udostępniona przez Google'a. Działa ona jednak na troszkę innej zasadzie, bo pozwala np. zarezerwować pokój hotelowy bez wcześniejszej instalacji i uruchomienia przeznaczonej do tego aplikacji.

Na to, czy i jak zafunkcjonuje ostatecznie API Clips, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

fot. HeikoAL – Pixabay