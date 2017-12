Tak może wyglądać Galaxy S9

Wszystko wskazuje na to, że S9 i S9 Plus będą bardzo zbliżone stylistyką do Note'a 8. Konstrukcja będzie więc mniej zaokrąglona niż w poprzedniej generacji, a ramki wokół ekranu będą jeszcze mniejsze. Czytnik linii papilarnych znów znajdziemy pod obiektywem aparatu.

Według dotychczasowych informacji, S9 będzie wyposażony w 5,8-calowy ekran AMOLED. Obudowa będzie spełniać normy IP65/68, a producent zrezygnuje z fizycznego złącza słuchawkowego. Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy dwa aparaty (12 megapikseli na froncie i 16 megapikseli główny). Wersja Plus będzie wyposażona w ekran o przekątnej 6,2 cala. Oba urządzenia mają pracować pod kontrolą Androida 8.0 Oreo z nową wersją nakładki Samsunga.

Początkowo pojawiały się doniesienia, że koreański producent zaprezentuje urządzenie na targach CES, jednak szybko zostały one zdementowane przez przedstawicieli firmy. Kolejną generację urządzeń z serii S zobaczymy najprawdopodobniej w marcu, na specjalnej konferencji.