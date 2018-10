Tak prostego sposobu na wyłudzanie danych jeszcze nie było

Każdy z nas otrzymał kiedyś wiadomość o przepełnionej skrzynce, która skutkuje brakiem możliwości odbierania kolejnych wiadomości email. Zazwyczaj w domu wystarczy usunąć starsze maile, a w pracy poprosić specjalistę o powiększenie przestrzeni w skrzynce lub oczyszczenie jej ze starej korespondencji.

Nowa metoda polega nie tyle na włamywaniu się na komputery czy przesyłaniu złośliwego oprogramowania w załącznikach co na jawnym wyłudzaniu danych. Otrzymujemy mail z nieznanego adresu pocztowego cborges @ inea.gob. venp. podpisanego jako „Administrator Systemu".

W treści czytamy :

„ Twoja skrzynka pocztowa przekroczyla limit przestrzeni dyskowej ustalony przez administratora, mozesz nie byc w stanie wysylac ani odbierac nowej poczty, dopoki nie zweryfikujesz ponownie skrzynki pocztowej. Aby ponownie zweryfikowac swoja skrzynke pocztowa, wyslij nastepujace informacje ponizej:



Nazwa:

Nazwa Uzytkownika:

Haslo:

Wpisz ponownie haslo:

Adres e-mail:

Numer telefonu:



Jesli nie uda sie ponownie zweryfikowac skrzynki pocztowej, twoja skrzynka zostanie dezaktywowana !!!



Dzieki

Administrator systemu"

Jak widać wiadomość nie zawiera polskich znaków a nadawca maila jest nieznany. W stopce nie ma żadnych informacji odnośnie rzekomego administratora sieci.

Nieuważny użytkownik poczty czytając wiadomość nie zauważy próby wyłudzenia danych i ze strachu przed brakiem możliwości odbierania korespondencji jak najszybciej przekaże dane dobrowolnie dając hakerom dostęp do skrzynki pocztowej i danych chronionych.

Specjaliści firmy Marken wyłącznego dystrybutora produktów Bitdefender w Polsce radzą w jaki sposób bronić się przed tego typu wyłudzeniami:

1. W pierwszej kolejności sprawdzaj nadawcę wiadomości, jeśli nie jest to skrzynka służbowa a adres nie jest dla ciebie znajomy powiadom dział techniczny w swojej firmie lub usuń wiadomość jeśli to skrzynka domowa.

2. Pamiętaj, aby oczyścić skrzynkę pocztową w domu należy po prostu usunąć wiadomości. W firmie zazwyczaj jest osoba odpowiadająca za techniczne aspekty pracy, która na pewno pomoże ci rozwiązać problem i to z nią należy się skontaktować.

3. W żadnym wypadku nie podawaj swoich danych do logowania, a w szczególności loginu, hasła czy numeru telefonu wymaganego przy uwierzytelnianiu dostępu do skrzynki email. Dostęp do twojej skrzynki pocztowej otwiera hakerom drogę do wszystkich stron i systemów w których ten mail jest potrzebny do logowania.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL