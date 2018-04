Tani smartfon Google?

Urządzenia z serii Google Pixel są chwalone w wielu kwestiach, jednak ich ceny, szczególnie w Polsce, są bardzo wysokie. Osoby chcące doświadczyć rozszerzonej opieki Google, a mające mniejszy budżet, muszą zdecydować się na któryś ze smartfonów z linii Android One.

Już niedługo może się to jednak zmienić, ponieważ Google ma podobno w planach wypuszczenie na rynek niedrogiego smartfonu z linii Pixel. Miałoby to być rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim na rynek indyjski, ale też wszędzie tam, gdzie popularne są urządzenia z serii Android One.



Na razie nie wiemy nic więcej na temat tego sprzętu. Można jednak przypuszczać, że będzie to urządzenie o specyfikacji porównywalnej do Xiaomi Mi A1 i innych niedrogich słuchawek z czystym Androidem na pokładzie.