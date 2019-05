Laptopy marki Redmi mają zostać zaprezentowane jeszcze w maju 2019 roku. Chińska firma, która oficjalnie należy do Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek tanich laptopów z bardzo przystępną cena. Na ten moment nie wiadomo, czego można spodziewać się po ich specyfikacji, jednak można założyć, iż będzie ona zbliżona do produktów oferowanych przez Xiaomi.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę.