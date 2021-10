Taniej na platformie Google Play

W Nowy Rok z obniżkami

Po krytyce struktury opłat (zgłoszonej m.in. przez Spotify i Microsoft) prowizja wynosząca obecnie 30% zostanie w 2022 roku obniżona do 15%. Prawdopodobnie zachęci to programistów do przejścia z jednorazowych płatności na subskrypcje.

W firmowym blogu Google informuje, że dokonał bardzo ważnych zmian w systemie płatności, a nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Koncern już wcześniej zmniejszył pobieraną prowizję (również z 30% do 15%) od pierwszego miliona dolarów zarobionego w ciągu roku przez twórców aplikacji sprzedawanych w Google Play. Zmiany te zostały wprowadzone w marcu, po tym, gdy firma Apple dokonała obniżki prowizji na platformie App Store (w listopadzie ubiegłego roku).

Sprzedawcom e-booków i dostawcom usług streamingu muzyki na żądanie również zostanie zmniejszona opłata serwisowa; wyniesie ona 10%.

Obniżki nie dotyczą gier, ponieważ w ich przypadku płatności są dokonywane bezpośrednio w aplikacji (a nie stosuje się modelu subskrypcyjnego). Zamiast tego gry są objęte 15-procentową prowizją za pierwszy zarobiony milion dolarów.

fot. Google Play