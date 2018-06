Tańsza wersja iPhone’a X to tylko plotki

Według dotychczasowych informacji, w tym roku Apple miało zaprezentować aż trzy smartfony podobne do iPhone'a X. Miały to być dwa topowe urządzenia i jedno nieco tańsze, które zamiast ekranu OLED miałoby klasyczny TN. Najnowsze doniesienia z chińskich fabryk mówią jednak co innego - 6,1-calowy iPhone, który ma być najtańszy z oferty, również będzie wyposażony w ekran OLED.

Najprawdopodobniej, oznacza to, że jego niska cena może być niska tylko w porównaniu do innych odmian iPhone'a X, a nie w zestawieniu z konkurencją.

Dla wszystkich, którzy czekają na niedrogiego iPhone'a, nadzieją może być jedynie następca modelu SE. Jak informuje serwis Phonearena, iPhone SE 2 zostanie zaprezentowany na początku czerwca, na konferencji WWDC 2018.

Foto: //Twitter