Tańszy internet z kosmosu?

Niskie orbity okołoziemskie (LEO, Low Earth Orbit) zaczynają wykazywać konkretny potencjał. Wiosną tego roku firma Blue Origin, której szefem jest Jeff Bezos, właściciel Amazona, ujawniła plany umieszczenia na orbicie Ziemi 3236 satelitów w ramach Projektu Kuiper. Mają one umożliwić podłączenie do szybkiego internetu mieszkańców regionów z ograniczonym dostępem do sieci. Założenia projektu przewidują, że docelowo sygnałem satelitarnym pokryte zostanie 95 procent ziemskiej populacji.

Z kolei SpaceX Starlink Elona Muska pod koniec maja wystrzelił z Przylądka Canaveral na Florydzie rakietę Falcon 9 zawierającą 60 satelitów. Także one mają pozwolić na świadczenie usług dostępu do szybkiego internetu. Docelowo Elon Musk planuje umieścić w kosmosie 1800 takich rakiet.

Walka o kosmiczny internet, pochłaniająca miliardy dolarów rocznie, ma docelowo przynieść kolejne miliardy zysków, gdy satelity zaczną być wykorzystywane na rzecz konsumentów – najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później na świecie. Jak podaje portal thenextweb.com, przy uwzględnieniu danych dotyczących cen rynkowych w USA technologia kosmiczna pozwoliłaby Amerykanom zaoszczędzić ponad 30 miliardów dolarów rocznie. Co ważne, technologie LEO mają zapewnić stały dostęp do internetu społecznościom wiejskim i mniej rozwiniętym, w których brakuje dostępu do sieci przewodowych i szerokopasmowych.

fot. Pixabay