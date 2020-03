Teams pozwoli na komunikację ze Skype'em

Microsoft zamierza rozbudować funkcjonalność komunikatora Teams. To aplikacja służąca do zarządzania działaniami firmy. Koncern chce, by jej kolejną funkcjonalnością było prowadzenie rozmów z użytkownikami Skype'a. Aplikacja umożliwi też pobranie kontaktów, a użytkownicy dodawani będą na bazie adresów e-mail.

Firma zdecydowała się na taki krok ze względu na dość ograniczoną funkcjonalność Teams. I tak wielu użytkowników przełączało się między aplikacjami w zależności od potrzeb – po ich powiązaniu nie będzie to już konieczne. Microsoft zamierza zakończyć prace nad tą funkcją przed końcem kwietnia. Zapowiedziano jednak, że nawet po wprowadzeniu będzie domyślnie wyłączona, a decyzję o jej uruchomieniu będzie mógł podjąć administrator.

fot. Microsoft