Technologia 5G do 2020 roku? Intel ma takie plany!

Niecałe 20 lat po upowszechnieniu się telefonów komórkowych każdy z nas posiada w kieszeni połączony z chmurą smartfon, w którego małej obudowie mieści się moc komputera. Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój technologii 5G i czekamy na wykorzystanie jej pełnych możliwości w codziennym życiu. Kamieniem milowym upowszechnienia tej technologii będzie publikacja standardu komunikacji bezprzewodowej 5G - New Radio (NR) stanowiącego podstawę tej sieci i odgrywającego podobną rolę, jak standard LTE w przypadku sieci 4G. W grudniu zostanie opublikowana finalna wersja standardu non-standalone 5G NR, co ułatwi prowadzenie komercyjnych testów połączeń 5G.

Podstawowym elementem testów i prac projektowych jest platforma Intel 5G Mobile Trial Platform (MTP). Będzie ona obsługiwać nowy, non-standalone standard NR, który udostępniony zostanie w IV kwartale 2017 r. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie testów operacyjnych i wykonanie próbnych wdrożeń. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w branży.

W momencie opublikowania finalnej wersji specyfikacji non-standalone NR Intel rozpocznie współpracę z najważniejszymi producentami sprzętu telekomunikacyjnego, której efektem będzie zgodność operacyjna dostępnych sieci radiowych i urządzeń funkcjonujących zgodnie z początkową wersją standardu NR. Dodatkowo Intel planuje, wspólnie z operatorami, rozpocząć testy transmisji NR poza laboratorium, w zastosowaniach praktycznych. Dzięki przyspieszeniu tempa prac przedsiębiorstwa z branży będą w stanie szybciej zrealizować plany dotyczące komercyjnego wdrożenia usług 5G przed 2020 rokiem.

Platforma Intel 5G Mobile Trial Platform została oparta na wydajnych układach Intel FPGA i procesorach Intel Core. Producenci mogą dzięki temu szybciej przetestować zgodność operacyjną z urządzeniami, a operatorzy wdrażać platformę w konkretnych sytuacjach. Organy standaryzacyjne natomiast szybciej zgromadzą dane niezbędne do opracowania finalnej wersji specyfikacji.

O wprowadzeniu na rynek platformy testowej Intel 5G Mobile Trial Platform Intel poinformował podczas targów MWC w roku 2016. Od tego momentu firma nawiązała współpracę z czołowymi producentami sprzętu telekomunikacyjnego.

To jeszcze nie koniec prac. Intel w dalszym ciągu będzie uczestniczyć w testowaniu i projektowaniu nowatorskich rozwiązań, które zostaną uwzględnione w pełnym, standardzie non-standalone 5G NR, zaplanowanym do publikacji pod koniec 2018 r. Należy jednak pamiętać, że rozwiązania 5G to nie tylko komunikacja bezprzewodowa. Konieczne jest przekształcenie sieci w celu zastąpienia statycznego sprzętu o ustalonej funkcjonalności zwirtualizowaną siecią definiowaną programowo. Producenci z branży telekomunikacyjnej zamierzają zwirtualizować ponad 50%1 infrastruktury, co obniży łączne koszty eksploatacji oraz przyspieszy procesy opracowywania i wdrażania nowych usług.