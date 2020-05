Technologia inspirowana naturą

Nowy dom dla roślin

Kampania na Kickstarterze, która promuje projekt opracowany specjalnie dla miłośników roślin, prezentuje przy okazji nową technologię. Terraplanter, bo tak nazwano gadżet dla fanów ogrodnictwa, jest efektem połączenia wiedzy o strukturze, materiałach oraz samych roślinach.

Wizją twórców projektu było stworzenie dla roślin „domu", który będzie wymagał jak najmniejszego nakładu finansowego od właściciela, a przy tym zajmował niewiele miejsca, był ekologiczny, wielorazowego użytku i dawał roślinie wszystko, co jest jej potrzebne do życia.

W terraplanterze nie trzeba wykorzystywać ziemi – działa on na zasadach hydroponiki. Niweluje to kwestie zabrudzeń powierzchni, na której ustawiona jest hodowana roślina. Idea hydroponiki została w tym projekcie połączona z koncepcją materiału porowatego.

Specjalny materiał opracowany przez twórców terraplantera to ich zastrzeżony wynalazek. Ma on odpowiednią porowatość i tendencje higroskopijne, co umożliwia dyfuzję wody przez tworzywo i pozwala roślinie rosnąć na powierzchni tego materiału.

Do stworzenia terraplantera wykorzystano projektowanie parametryczne. Kilka prototypów kształtu pojemnika do hodowli roślin poddano testom. Materiał musiał spełniać specyficzne wymagania.

Natura ci podziękuje

Tym sposobem specjalistom udało się zrealizować swój cel, czyli pozyskać tworzywo, które utrzyma nasiona na powierzchni, gdy kiełkują, oraz zatrzyma wodę, tak by rośliny mogły swobodnie z niej korzystać za pomocą korzeni. A przy tym ma ono kształt i fakturę umożliwiające korzeniom stabilne chwycenie się i osadzenie rośliny na wierzchu.

Udoskonalony dzięki testom algorytm jest w stanie zapewnić produkcję optymalnych „podkładów" dla roślin. Są one nie tylko ładne, ale i funkcjonalne i w pełni spełniają swoje zadanie.

Terraplanter jest inspirowany naturą i stworzony dla utrzymywania jej przy życiu. Woda wlana do specjalnego naczynia powoli osadza się na komórkach, dając roślinom dostęp do potrzebnych im składników. Dzięki temu posadzone okazy są nieustannie zadbane, bo w sposób ciągły są im dostarczane konieczne do życia mikro- i makroelementy.

Po posadzeniu roślin można też obserwować ich wzrost. Wertykalny ogród w wersji mini dostarcza relaksujących doznań i oczyszcza powietrze, a jednocześnie jest mało wymagający, jeśli chodzi o pielęgnację.

Wraz z terraplanterem kupujący otrzymuje instrukcję użytkowania, ponieważ rośliny można za pomocą tworzywa sadzić na cztery różne sposoby, a także używać go wielokrotnie, zdejmując okazy z wierzchu.

Kampania przekroczyła wymagany próg inwestycji w kilka dni po pojawieniu się na Kickstarterze.

fot. Kickstarter