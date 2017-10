Technologie Intela w służbie rozwoju sztucznej inteligencji

Układ Intel Nervana NNP zrewolucjonizuje sposób korzystania ze sztucznej inteligencji w wielu branżach. Dzięki tej technologii firmy będą w stanie opracowywać zupełnie nowe klasy zastosowań SI, pozwalające maksymalizować ilość przetwarzanych danych i umożliwiające pozyskiwanie większej ilości informacji, które przyczynią się do transformacji ich działalności. Oto kilka przykładów:

Służba zdrowia: sztuczna inteligencja pozwoli na szybsze i dokładniejsze diagnozowanie chorób, co może przyczynić się do powstania nowych metod badania nowotworów, choroby Parkinsona czy innych schorzeń mózgu.

Media społecznościowe: dostawcy będą mogli zapewnić swoim klientom bardziej spersonalizowaną obsługę oraz trafniej kierować treści dostarczane przez reklamodawców.

Motoryzacja: funkcja przyspieszonego uczenia dostępna w nowej platformie przybliży nas do obecności autonomicznych pojazdów na drogach publicznych.

Prognozowanie pogody: przetworzenie ogromnej ilości danych niezbędne jest do zrozumienia ruchu i szybkości wiatru, temperatur wód oraz innych czynników decydujących choćby o kierunku przemieszczania się huraganów - procesor efektywniej wykorzystujący dane wejściowe poprawi jakość prognoz i pozwoli ocenić, jak niewielkie zmiany klimatu mogą zwiększyć niszczycielską siłę huraganów w różnych miejscach na świecie.

Plan rozwoju Intela obejmuje kilka generacji produktów Nervana NNP. Pozwoli to firmie na osiągnięcie wyznaczonego w zeszłym roku celu 100-krotnego zwiększenia wydajności sztucznej inteligencji do roku 2020.

Poza rozwojem sztucznej inteligencji Intel inwestuje także w pionierskie technologie, które w przyszłości będą niezbędne w zastosowaniach obliczeniowych na dużą skalę. Należą do nich między innymi obliczenia neuromorficzne i kwantowe - dziedziny, w których już dziś firma może pochwalić się przełomowymi osiągnięciami.

W ostatnim czasie firma Intel zaprezentowała swój pierwszy samouczący się neuromorficzny układ testowy inspirowany działaniem ludzkiego mózgu. Chip wykorzystuje dane do uczenia się i wnioskowania, dzięki czemu staje się coraz mądrzejszy bez potrzeby nauczania w tradycyjny sposób. Potencjalne korzyści płynące ze stosowania układów samouczących są nieograniczone. Tego typu urządzenia mogą nauczyć się, jak wykonywać najbardziej złożone zadania poznawcze, takie jak interpretowanie rytmu serca, wykrywanie anomalii w celu zapobiegania cyberatakom czy nawet... komponowanie muzyki.



Komputery kwantowe mają szansę stać się wysoce wydajnymi systemami wykorzystującymi unikalne możliwości dużej liczby kubitów, tj. bitów kwantowych. W ich przypadku bowiem - w przeciwieństwie do bitów binarnych - liczba wykonywanych obliczeń równoległych rośnie w sposób wykładniczy. Dzięki temu komputery kwantowe będą rozwiązywać problemy leżące poza zasięgiem konwencjonalnych komputerów, takie jak symulowanie zjawisk naturalnych w celu przyspieszenia badań w dziedzinie chemii, inżynierii materiałowej i modelowania molekularnego - np. na potrzeby odkrywania nowych leków.