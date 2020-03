Tegoroczna konferencja WWDC w trybie online

To już kolejna technologiczna impreza modyfikowana w tym roku ze względu na panującą epidemię koronawirusa. Choć Apple unika nazwania problemu wprost – powołując się w swoim komunikacie jedynie na „obecną sytuację zdrowotną" – to właśnie on zmusił firmę do zmiany formuły corocznej światowej konferencji programistów. Odbędzie się ona, tak jak planowano, w czerwcu, po raz pierwszy jednak w trybie online.

Jak zapowiedział Craig Federighi, starszy wiceprezes Apple ds. inżynierii oprogramowania, WWDC 2020 będzie miało imponujący zakres tematyczny dzięki nowym produktom i technologiom, nad którymi pracuje firma. – Z niecierpliwością oczekuję, że nasi programiści zdobędą nowy kod i będą w zupełnie nowy sposób współpracować z inżynierami Apple'a, tworząc technologie, które wpłyną na kształt wszystkich platform Apple w przyszłości – stwierdził.

Spotkanie WWDC to dla programistów okazja, by podjąć współpracę z Apple'em nad tworzeniem innowacyjnych aplikacji dzięki uzyskaniu dostępu do kodów sprzętowych i programowych firmy.

Format online tegorocznego spotkania dotyczyć będzie wszystkich uczestników: programistów, zainteresowanych konsumentów i prasy. Apple ogłosił też, że przeznaczy milion dolarów na lokalne firmy i organizacje w San Jose w Californii, które w związku ze zmianą formuły spotkania stracą przychody.

Informacje o programie WWDC będą udostępniane m.in. w aplikacji i na stronie Apple Developer.

fot. Apple