Teledyski na Facebooku coraz bliżej

Więcej muzyki na platformie?

Obecnie prawa licencyjne nie pozwalają na publikowanie bezpośrednio na Facebooku pełnometrażowych teledysków. Gdy załadujemy film z muzyką w tle, pojawia się komunikat na temat roszczeń co do praw autorskich. Taki film może być nawet usunięty.

Coraz bliżej przełomu?

Już w grudniu zeszłego roku agencja prasowa Bloomberg poinformowała, że Facebook negocjuje z największymi wytwórniami muzycznymi: Universal Music Group, Sony Music Entertainment i Warner Music Group. Rozmowy dotyczyły praw do teledysków. Serwis chce dzięki współpracy z wytwórniami udostępniać więcej muzyki, także w formie filmów prywatnych, np. z pierwszego tańca na weselu.

Nowa funkcja oznaczałaby, że zamiast publikować link do filmu zamieszczonego np. w serwisie YouTube, będzie można go załadować bezpośrednio na Facebooka. Byłby on dostępny w sekcji Filmy.

Prawdopodobnie Facebook udostępni tę opcję w Stanach Zjednoczonych w kolejnym miesiącu.

Konkurencja dla YouTube'a?

Wdrożenie takiej funkcji oznaczałoby spore zagrożenie dla YouTube'a. Miesięcznie serwis ten odwiedzają ponad 2 mld osób, a co minutę wpada tam ponad 500 godzin filmów. W czołówce najczęściej wyświetlanych klipów są teledyski supergwiazd muzycznych. Ich pojawienie się na Facebooku podniesie atrakcyjność platformy, a wytwórniom muzycznym stworzy nowe miejsce dystrybucji. Czy jednak będzie to naturalne zastępstwo dla YouTube'a?

fot. Pexels – Pixabay