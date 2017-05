Telefon Hammer 3 wchodzi na rynek

Uwagę przykuwa oryginalny wygląd telefonu, który znacznie odbiega designem od poprzednich modeli. Wrażenie dopełnia czytelny wyświetlacz o wielkości 2.4 cala (rozdzielczość 240x320px) oraz tylny aparat VGA. Co istotne, pancerną osłonę telefonu charakteryzuje wodoodporność oraz pełna ochrona przed wnikaniem pyłu potwierdzona certyfikatem IP68.

Wnętrze nowego Hammera 3 skrywa użyteczne rozwiązania technologiczne. Telefon posiada baterię o pojemności 2000 mAh, która gwarantuje rozmowy ze znajomymi i bezproblemowe korzystanie z aplikacji przez długi czas (działanie w stanie czuwania przez 10 dni). Dodatkowo, urządzenie wyposażone jest w Bluetooth, latarkę, radio FM oraz Dual SIM. Wewnętrzną pamięć telefonu można rozwinąć o dodatkowe 32 GB dzięki karcie microSD.

Hammer 3+

Do sprzedaży zostanie wprowadzony również model Hammer 3+ z dostępem do sieci 3G, pozwalającej na szybki transfer plików i sprawne korzystanie z przeglądarki WWW oraz zapewniające stały dostęp do poczty e-mail. Ta wersja modelu wzbogacona została dodatkowo w aparat 2 Mpx, oraz Hotspot Wi-Fi umożliwiający łączenie się z internetem wszędzie tam, gdzie działa ogólnodostępna, aktywna sieć i udostępnianie go innym.

Telefon oferowany jest w czarnej wersji kolorystycznej. Produkt dostępny będzie od 18 maja w sklepie internetowym producenta i w wybranych sieciach handlowych. Cena Hammera 3 wynosi 199 zł natomiast Hammera 3+ - 269 zł.