Telefon Hykker Classic II znów w Biedronce

Hykker Classic II to klasyczny telefon z klawiszami. Posiada kolorowy wyświetlacz wielkości 1,77 cala. Komfort użytkowania zapewniają trwałe, gumowane, podświetlane klawisze. Codzienne użytkowanie telefonu ułatwia również m.in. blokada klawiatury.

Omawiana komórka ma aparat fotograficzny VGA. Opcja rozbudowy pamięci o 128 GB umożliwia przechowywanie na telefonie dodatkowych multimediów. Za czas pracy telefonu (nawet do 10 dni działania w trybie czuwania) na jednym cyklu ładowania odpowiada akumulator o pojemności 800 mAh.

Ponadto, telefon posiada funkcje takie jak: Bluetooth, latarkę, odtwarzacz MP3, zegar oraz alarm. Dodatkowo, funkcja Dual SIM pozwala na korzystanie z dwóch numerów jednocześnie.

Telefon dostępny jest w trzech kolorach: czarnym oraz z niebieskimi lub czerwonymi detalami. Urządzenie zostało przebadane przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, która sprawdziła je pod kątem funkcjonalności, łatwości obsługi, parametrów technicznych i wytrzymałości.

Telefon Hykker Classic II (49,99 zł) dostępny będzie we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 8 do 21 czerwca br. lub do wyczerpania zapasów.