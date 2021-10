Telefon Samsunga jako kluczyk do samochodu

Samsung Digital Key

Producent zaczyna od Korei Południowej – to tam użytkownicy smartfonów Samsunga będą mogli otwierać samochód za pomocą telefonu. Pozwoli na to wbudowana w niektóre modele obsługa technologii NFC (Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu) i technologii ultraszerokopasmowej UWB (Ultra Wideband). Tych samych, które są wykorzystywane do znajdowania przedmiotów za pomocą lokalizatora Galaxy SmartTag.

Początkowo cyfrowy kluczyk samochodowy (Samsung Digital Key) umożliwi otwieranie tylko jednego typu auta – w pełni elektrycznego Genesis GV60. W przyszłości być może opcja ta dotyczyć będzie również modeli Audi, BMW i Forda, z którymi Samsung współpracuje.

Wygodnie i bezpiecznie

Cyfrowe kluczyki mają być bezpieczne dzięki przechowywaniu ich w Samsung Pass i ochronie poprzez wbudowany Secure Element (eSE). Można je udostępniać każdemu (na przykład znajomym i rodzinie), kto ma Androida 11 i odpowiednią aplikację. Właściciel będzie mógł też ustawiać limit czasowy, w jakim działać będzie „pożyczony" kluczyk cyfrowy.

Technologia UWB, jak podaje producent, umożliwia „obsługę pasywną", co oznacza, że kluczyk będzie działał nawet bez wyjmowania go z kieszeni lub torby. Pozwoli nie tylko zablokować lub odblokować auto, ale też uruchomić silnik, otworzyć bagażnik i skorygować ustawienia, np. fotela lub pozycji lusterek, jeszcze przed wejściem do samochodu.

Urządzenia obsługujące kluczyk to Samsung Galaxy S21 Plus i Ultra, Note 20 Ultra oraz Galaxy Z Fold 2 i 3.

fot. Samsung