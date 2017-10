Telefony Hammer Titan 2 i Delta w Biedronce

Pierwszy z nich, Titan 2, to 4-calowy smartfon w wzmocnionej obudowie z aparatem 5 Mpx, dedykowany osobom aktywnym, które potrzebują wytrzymałego smartfonu oraz dostępu do portali społecznościowych czy skrzynki mailowej. Natomiast Delta to prosty, klasyczny model z klawiszami, ekranem 2,4 cala i akumulatorem 1700 mAh, przeznaczony dla wszystkich, którzy cenią sobie łatwość obsługi i podstawowe funkcje. Konstrukcje obu telefonów zostały zaprojektowane tak, aby przetrwać ciężkie warunki użytkowania: zachlapania, brud oraz upadki z wysokości.

Modele dostępne będą w promocji ze starterem TuBiedronka, z internetem w pakiecie (1 GB miesięcznie free), odpowiednio za: 449 zł i 159 zł.

Titan 2 to smartfon, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wodę i pył co potwierdza certyfikat z normą IP68. Model wyróżnia wytrzymała obudowa z metalowymi wzmocnieniami. Posiada 4-calowy ekran o rozdzielczości 480x800px z technologią In-Plane Switching zapewniającą jeszcze większe kąty widzenia i bardziej rzeczywiste kolory niż tradycyjne ekrany. Smartfon jest wyposażony w dwa aparaty fotograficzne: główny 5 Mpx z doświetlającą diodą LED, funkcją HDR i autofokusem oraz przedni - 2 Mpx - do robienia selfie.

Titan 2 ma baterię litowo-jonową o pojemności 2500 mAh. Jest wyposażony w 8 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej o dodatkowe 32 GB dzięki karcie pamięci microSD. Posiada również funkcję Dual SIM oraz Bluetooth i GPS. Stabilną pracę zapewnia mu 4-rdzeniowy procesor i 1 GB pamięci RAM, a także system Android 7.0 Nougat. Titan 2 dostępny będzie w kolorze czarno-srebrnym w cenie 449 złotych.

Drugi model - Hammer Delta to klasyczny, pancerny telefon z klawiszami, który również wyróżnia się wysoką odpornością na wodę i pył, co potwierdza certyfikat z normą IP68. Model posiada czytelny, kolorowy ekran 2,4 cala oraz duże, wygodne przyciski zwiększające komfort jego użytkowania. Telefon jest wyposażony w baterię litowo-jonową o pojemności aż 1700 mAh, która zapewnia mu aż do 9 dni działania w trybie czuwania na jednym ładowaniu. Ma aparat VGA oraz 32 MB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej o dodatkowe 32 GB dzięki karcie pamięci microSD. Telefon posiada takie funkcje jak: latarka, zegar, budzik, radio FM, MP3, dyktafon, wibracje oraz Dual SIM i Bluetooth. Hammer Delta oferowany będzie w kolorach czarnym i czarno-pomarańczowym w cenie 159 zł.

Obydwa modele będą dostępne w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od 2 do 15 października lub do wyczerpania zapasów.