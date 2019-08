Telegram będzie miał wkrótce własną kryptowalutę

Komunikator internetowy Telegram zasłynął między innymi dzięki szyfrowanej komunikacji i zapewnieniu użytkownikom większej prywatności niż Messenger czy WhatsApp. Aplikacja umożliwia też obrót kryptowalutami takimi jak Bitcoin, Ethereum czy Litecoin – można przesyłać je z poziomu aplikacji po aktywacji wbudowanego portfela. Za potencjalne zagrożenie dla swojej pozycji uznał go nawet swego czasu rosyjski rząd.

Już wkrótce Telegram planuje kolejny krok – wprowadzenie do obiegu własnej jednostki rozliczeniowej pod nazwą Gram. Jak wskazuje przytoczony przez The Verge raport opublikowany przez The New York Timesa, już 31 października ma wystartować tworzony w celu obrotu walutą blockchain (zdecentralizowana sieć wykorzystywana w obrocie kryptowalutami). Obecnie Telegram wciąż jeszcze prowadzi zamknięte testy tej architektury.

Przystąpienie do testów i aktywacja portfela pozwalają na zdobycie niewielkiej ilości darmowej kryptowaluty. W pierwszej turze przyznawano użytkownikom równowartość 0,37 dolara, a w drugiej 1,33 dolara. Jak tłumaczy Rachael McCrary (CEO firmy Button Wallet współpracującej z Telegramem przy obrocie kryptowalutami) jest to inicjatywa, która ma umożliwić użytkownikom bezpieczne poznawanie świata cyfrowych aktywów i naukę obracania nimi.

fot. Telegram