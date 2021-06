Telegram wprowadza czat wideo

Nowe funkcje

Użytkownicy aplikacji Telegram mogą już przekształcić czaty głosowe w dowolnej grupie w rozmowy wideo dotykając ikony aparatu na urządzeniu. Funkcję taką zapowiedziano w kwietniu ubiegłego roku.

Według komunikatu prasowego w rozmowie audio może uczestniczyć dowolna liczba użytkowników, ale grupowe rozmowy wideo będą ograniczone do pierwszych 30 osób, które dołączą do czatu głosowego. Firma planuje zwiększyć ten limit „wkrótce". Dodatkowo użytkownicy mogą również udostępniać swoje ekrany podczas rozmowy wideo.

Dyrektor generalny Telegramu, Pavel Durov, powiedział na początku roku, że firma dotarła do 500 milionów aktywnych użytkowników, z których wielu trafiło na platformę po tym, gdy największy konkurent – WhatsApp, należący do Facebooka – popełnił serię błędów przy wdrożeniu nowej polityki prywatności. Mimo to wprowadzenie grupowych rozmów wideo dopiero teraz pozostawia Telegram w tyle za WhatsAppem, który miał w lutym bieżącego roku 2 miliardy użytkowników, a grupowe połączenia wideo i głosowe dodał już w 2018 roku.

Oprócz długo oczekiwanych grupowych rozmów wideo Telegram obsługuje kilka innych nowych funkcji, w tym ulepszone tłumienie szumów i animowane tła. Użytkownicy aplikacji na iOS-a lub Androida mogą wybierać spośród kilku domyślnych opcji lub tworzyć własne animowane tła.

fot. Pixabay