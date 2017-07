Telewizor Samsung UHD MU8002

Telewizory MU8002 zostały wyposażone w 10-bitowy ekran, który zapewnia ponad miliard odcieni kolorów oraz w technologie i rozwiązania odpowiadające za wysoką jakość obrazu. Modele o przekątnych ekranu 49, 55 i 65 cali oferują HDR 1000, a 75MU8002 - HDR Extreme, dzięki czemu kolory są nasycone i rzeczywiste, a poziom odwzorowania szczegółów jest równie dobry w jasnych i ciemnych scenach. Technologia Dynamic Crystal Colour, która zapewnia wierne odwzorowanie barw i subtelne przejścia tonalne pozwala wydobyć nawet drobne różnice w kolorze, dzięki czemu ulubione programy zobaczymy w nowej odsłonie. Silnik UHD Remastering Engine automatycznie analizuje i remasteruje materiał źródłowy, aby uzyskać jakość najbliższą tej, jakiej chciał twórca obrazu.

Dzięki zastosowanym technologiom poprawy obrazu, telewizory z linii MU8002 oferują PQI (Picture Quality Index) na poziomie 2600 (modele 55, 65 i 75 cali) oraz 2000 dla wersji 49-calowej. Z kolei technologia Ultra Black - inspirowana budową oka ćmy - pozwala znacząco ograniczyć odbicia światła padającego na ekran.

Wszystko szybko pod ręką

W ramach Samsung Smart TV użytkownicy telewizorów UHD MU8002 zyskują jeszcze szybszy dostęp do filmów na żądanie, aplikacji, a teraz także do wszystkich najważniejszych funkcji telewizora. Z poziomu interfejsu można nie tylko przeglądać i uruchamiać ulubione aplikacje czy programy, ale także szybko i intuicyjnie przełączać się między wszystkimi urządzeniami podłączonymi do telewizora - są one wykrywane są automatycznie. Z kolei dzięki aplikacji Smart View, smartfon może pełnić rolę pilota. Za jego pośrednictwem widzowie mogą przeglądać aplikacje dostępne w Smart TV i uruchamiać je bezpośrednio z poziomu urządzenia mobilnego.