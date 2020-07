Telewizor TLC 8K X91

Coraz większa konkurencja wśród producentów ekranów 8K

TLC niedługo ruszy ze sprzedażą telewizora X91 w Polsce. To seria urządzeń z ekranem typu QLED o rozdzielczości 8K (7680x4320 px). Ze względu na dość słabą dostępność materiałów 8K w 2020 r. producent zaimplementował też technologię AI 8K Upscaling, która pozwala na optymalizację pojedynczych pikseli pod kątem wyświetlania obrazu w 8K. Technologia umożliwia też poprawę wyrazistości i kompensację kolorów i detali.

Inteligentny wyświetlacz

W zakresie dźwięku telewizory wspierają technologię Dolby Vision – Atmos i system nagłośnienia Onkyo. Telewizor bazuje na systemie operacyjnym Android TV i ma wbudowany Chromecast, co ułatwia transmisję zdjęć, filmów i muzyki za pomocą asystenta Google. Telewizor można też obsługiwać bez pilota, korzystając z komend głosowych.

Telewizor X91 wyposażony jest również w wysuwaną kamerę, co czyni go dobrym narzędziem do prowadzenia rozmów głosowych za pomocą aplikacji takich jak Whereby czy Google Duo.

Telewizory z serii TCL 8K X91 mają 75-calowy ekran, a sugerowana przez producenta cena wynosi 16 999 zł.

fot. TCL