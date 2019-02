Telewizor co 15 sekund

Jak wynika z danych opublikowanych przez Samsunga w ubiegłym roku w Polsce co 15 sekund kupowano nowy telewizor - w przypadku firmy Samsung w głównej mierze były to ekrany UHD (4K), których średnia wielkość wyniosła 55 cali, podczas gdy na w skali globalnej średnia ta wynosi 40-43 cale. Obserwowana w naszym kraju tendencja jest odbiciem sytuacji na świecie - globalny popyt na ekrany o dużych rozmiarach cały czas rośnie. I tak np. koreańska firma tylko w pierwszym kwartale 2018 roku odnotowała wzrost globalnej sprzedaży telewizorów o przekątnej ekranu 65 i więcej cali wynoszący 35 proc. (w skali rok do roku).

Z kolei jak wynika z danych firmy IHS Markit, 2017 rok był pierwszym, w którym globalna sprzedaż telewizorów Samsung o rozdzielczości UHD była wyższa niż modeli Full HD. Stało się to w okresie 5 lat od wprowadzenia do sprzedaży pierwszych telewizorów koreańskiego producenta w tej rozdzielczości. W zeszłym roku połowę kupionych w Polsce telewizorów Samsung stanowiły modele Smart TV w rozdzielczości UHD (4K). Z kolei liczba telewizorów w rozdzielczości mniejszej niż Ultra High Definition (4K) systematycznie maleje.

Biorąc pod uwagę, że telewizor najczęściej jest inwestycją kilkuletnią, wybór ekranu o niższej rozdzielczości wydaje się mało opłacalny. Dlatego coraz więcej osób rozważa zakup telewizorów QLED o rozdzielczości 4K lub 8K z wbudowanymi mechanizmami sztucznej inteligencji (AI). Cała oferta producenta ewoluuje w tym kierunku. W ramach wybranych serii widzowie mają od dyspozycji modele o przekątnej od 49 do 85 cali, przykładem mogą być np. popularne linie NU8002 czy QLED TV Q7FN.

Jak wynika z danych GlobalWebIndex aż 92 proc. internautów ogląda filmy online co najmniej raz w miesiącu za pośrednictwem różnych urządzeń. Oznacza to, że ponad 4 miliardy osób wykorzystuje sieć do pobierania lub oglądania wideo, a 58 proc. robi to za pośrednictwem telewizora. W znacznym stopniu przyczyniła się do tego rosnąca szybkość łącz, popularyzacja telewizorów Smart TV i popularyzacja serwisów, takich jak Netflix czy HBO GO.