Telewizory Samsunga z certyfikatem zgodności z 8K

Wygląda na to, że zbliżające się wielkimi krokami targi CES 2020 będą należeć do Samsunga. Jako jeden z niewielu producentów mocno chwali się on już targowymi planami. Tuż przed nowym rokiem Koreańczycy ujawnili listę produktów, które zamierzają pokazać podczas imprezy, dowiedzieliśmy się także o tajemniczym Neonie – czyli zapowiadanym przez koncern sztucznym człowieku.

Istotne w tym roku będą również nowe telewizory i w tym segmencie rynku też szykują się zmiany. Okazuje się, że Samsung jako pierwszy producent na świecie uzyska certyfikację pozwalającą na stosowanie na opakowaniu oznaczenia 8K (co oznacza rozdzielczość co najmniej 7680x4320). Firma już wcześniej stworzyła telewizor o takiej rozdzielczości, jednak nie mogła go jeszcze oficjalnie reklamować w taki sposób. Standard ten został unormowany pod koniec września 2019 r. przez CTA (The Consumer Technology Association) – stowarzyszenie, które przyznaje takie certyfikaty.



Pierwszym modelem z certyfikacją będzie najprawdopodobniej Samsung Q950T wykonany w technologii QLED. Ten telewizor będzie też tegorocznym flagowcem, co zapewne oznacza bardzo wysoką cenę. Ma mieć liczbę pikseli zgodną z normą, choć Samsung podkreśla, że przy wykorzystaniu technologii QLED piksele są i tak niewidoczne, więc rzeczywisty skok jakościowy nie jest aż tak wyraźny. Samsung Q950T ma być wyposażony w ultracienkie ramki.

fot. Wikipedia