Tenda AC18 - router dla wymagających

Router Tenda AC18 wizualnie przypomina statek kosmiczny. Sprzęt posiada wiele otworów wentylacyjnych. Dzięki nim wydajna elektronika, która znajduje się wewnątrz obudowy nie będzie się przegrzewała. Sprzęt więc będzie znacznie bardziej żywotny, co zaowocuje długą pracą przez długi czas.

Na froncie routera znajdują się diody LED informujące nas o stanie pracy sprzętu. Jest tam także port USB 3.0 za pomocą którego możemy podpiąć zewnętrzny magazyn danych, drukarkę czy serwer tworząc własną chmurę. AC18 wyposażony jest w trzy anteny dwuzakresowe o mocy 3dBi. Oferują one świetny zasięg do 500m2, dlatego właściciele dużych domów czy biur nie muszą martwić się o słabą jakość połączenia bezprzewodowego. Dodatkowo router Tenda AC18 posiada technologię Beamforming+, która skupia wiązkę sygnału na konkretnym urządzeniu.

Z tyłu routera znajdziemy pięć portów gigabitowych. Cztery LAN 10/100/1000 Mbps oraz jeden WAN 10/100/1000 Mbps. Jest tam także przycisk za pomocą którego możemy wyłączyć sieć bezprzewodową Wi-Fi jeśli w danej chwili z niej nie korzystamy. Producent umieścił tam także przycisk WPS do szybkiego łączenia urządzeń bezprzewodowych z routerem.

Wygląd to nie wszystko

Dobry router powinien cechować się wydajnymi podzespołami. Tak też jest w przypadku Tenda AC18. Sprzęt wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor Broadcom ARM Cortex-A9 oraz 256 MB pamięci RAM typu DDR3. Sprzęt może pracować dwuzakresowo oferując prędkość do 1900 Mbps. Zakres 5 GHz umożliwia osiąganie prędkości do 1300 Mbps, natomiast 2,4GHz do 600 Mbps. Sprzęt oferuje standard Wi-Fi 802.11 ac/a/n dla 5 GHz oraz 802.11 b/g/n dla 2,4 GHz. Router Tenda AC18 posiada zabezpieczenia WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2.

Zastosowanie takich podzespołów zapewnia najwyższą wydajność routera. Skutkować to będzie stabilnym połączeniem internetowym. To ważne dla osób, które grają w gry on-line, czy zajmują się streamingiem wideo. Również użytkownicy domowi oraz korporacyjni będą mogli docenić wysoką wydajność urządzenia. Dostęp do Internetu możliwy jest dla wielu urządzeń takich jak komputery, smartfony, tablety czy telewizory za sprawą mocnego chipsetu i pamięci RAM.

Dostępność i cena

Router Tenda AC18 pojawi się niebawem u autoryzowanych sprzedawców. Jego cena obecnie nie jest znana.