Tenda F3 – doskonały do małych i średnich domów

Najlepsze komponenty, które dbają o stabilność sieci

Router Tenda F3 wyposażony jest w chipset Broadcom. Zapewnia on stabilną i wysoką wydajność sieci bezprzewodowej. Przesyłanie muzyki, strumieniowanie filmów wysokiej jakości, czy inne czynności wymagające dużej przepustowości sieci nie są wyzwaniem dla modelu F3.

Trzy zewnętrzne anteny o zysku 5 dBi każda zwiększają zasięg sieci bezprzewodowej. Pozwala to na komfortowe przeglądanie stron czy korzystanie z multimediów on-line. Wielokierunkowe anteny sprawiają, że router Tenda F3 oferuje zasięg sieci bezprzewodowej do 200 m2.

Dostosuj przepustowość do potrzeb użytkowników

Model F3 wyposażony jest w możliwość sterowania szerokością pasma (tzw. bandwidth control) w oparciu o adres IP. Dzięki temu możemy przypisać różne pasma aby zapewnić wszystkim użytkownikom odpowiednią przepustowość sieci. Co umożliwia sterowanie szerokością pasma? Jeśli grasz w gry lub oglądasz filmy online potrzebujesz znacznie większą przepustowość sieci niż członek rodziny, który głównie sprawdza pocztę elektroniczną. Dzięki temu możesz dostosować sieć do potrzeb każdego użytkownika. Zyskać można znacznie większą wydajność sieci, a co za tym idzie wykorzystać w pełni możliwości routera.

Dostępność i cena

Tenda F3 dostępny jest u autoryzowanych dystrybutorów firmy w Polsce. Jego cena oscyluje w granicach 62 złotych brutto.