Tenda N301 – bezprzewodowy, łatwy w instalacji router

Tenda N301 - łatwa konfiguracja, dobre parametry, rozsądna cena

Router Tenda N301 został zaprojektowany przez inżynierów tak, aby jego montaż i konfiguracja była bezproblemowa dla każdego użytkownika. Niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera. Model ten jest zgodny ze standardem IEEE802.11n. Oznacza to, że zapewnia prędkość transferu do 300 Mb/s. Dzięki temu router Tenda N301 idealnie nadaje się do zastosowań domowych. Wysyłanie e-maili, rozmowy online, streaming filmów czy granie w gry nie są dla niego żadnym wyzwaniem.

Co ciekawe, model ten może działać także jako tak zwany „client router" by łączyć się z dostawcą internetowym. N301 łączy się z ISP bezprzewodowo lub jako punkt dostępu typu uplink. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy w całym domu będą mogli korzystać z Internetu bez jakichkolwiek martwych punktów.

Tenda N301 jest praktycznie bezobsługowy. Wystarczy podłączyć go do modemu. Konfiguracja została zaprojektowana tak, aby poradził sobie z nią każdy użytkownik. Do nas należy jedynie ustawienie hasła sieci Wi-Fi i ewentualna konfiguracja innych funkcji routera. Jedną z nich jest tak zwana kontrola rodzicielska. Możemy dzięki niej blokować konkretne domeny, kontrolować dostęp do sieci na podstawie adresu MAC lub ustawić godziny działania sieci bezprzewodowej. Sprzęt wyposażony jest w funkcję WPS. Dzięki niej możemy połączyć router i urządzenie korzystające z Wi-Fi za pomocą jednego przycisku. Nie musimy znać hasła sieci bezprzewodowej. Połączeniem i konfiguracją zajmie się N301.

Dostępność i cena

Router Tenda N301 jest już dostępny u autoryzowanych sprzedawców. Jego cena oscyluje w granicach 55 zł brutto.