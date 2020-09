Tesla Battery Day rozczarowaniem dla inwestorów

Trudne początki?

Tesla Battery Day to coroczne wydarzenie, podczas którego firma chce prezentować nowe projekty - zwłaszcza te związane z pojazdami elektrycznymi. Okazuje się, że stonowane wypowiedzi Elona Muska na temat imprezy nie były przypadkiem. Pokaz rozczarował inwestorów.

Problemy z ogniwami

Wciąż największą przeszkodą na drodze ku temu, by auta elektryczne zdominowały rynek, pozostają baterie. Po Battery Day spodziewano się jakiegoś przełomu w tej sprawie. Choć Tesla zapewniła, że projekt tańszych i bardziej wydajnych baterii istnieje, doprowadzenie go do końca będzie możliwe najwcześniej w 2022 roku.

Do tego czasu firma zamierza rozpocząć samodzielne wydobycie kluczowego dla produkcji ogniw litu. Nowoczesne ogniwa oraz brak konieczności sprowadzania surowców od innych firm mają na celu zmniejszenie ceny aut elektrycznych do poziomu 25 tys. dolarów. Jest to o 10 tys. dolarów mniej, niż kosztuje najtańszy obecnie pojazd Tesli.

Kolejny samochód i bateria

Na razie musimy jednak zadowolić się odświeżoną Teslą S, nazwaną S Plaid. Producent pochwalił się, że napędzany aż trzema silnikami pojazd rozpędza się do 90 km/h w zaledwie 2,1 sekundy, a maksymalna prędkość to 320 km/h; zasięg maksymalny wynosi z kolei nawet 840 km. Dostawy pojazdów ruszą po nowym roku, a ich ceny będą odpowiadać około 600 tys. złotych.

Pokazowi towarzyszyła prezentacja ogniw typu 4680. Jest to zmodyfikowaną wersja użytkowanych do tej pory baterii, przynosząca 5-krotny wzrost pojemności, jednak za cenę nieco większych wymiarów. Przy nawet 6 razy większej mocy nowe baterie zwiększą zasięg pojazdu o 16 procent.

Na pierwszy rzut oka spotkanie obfitowało w wydarzenia, jednak oczekiwania związane z imprezą były zdecydowanie większe. Spekulowano między innymi, że firma już teraz będzie gotowa zaprezentować baterie zdolne napędzać pojazd bez konieczności wymiany przez ponad milion mil. Choć Elon Musk już od dawna tonował nastroje, pokaz i tak doprowadził do 7-procentowego spadku cen akcji. Inwestorzy zaczynają się niecierpliwić.

fot. Tesla