Tesla inwestuje 1,5 mld dolarów w bitcoiny

Radość inwestorów

Dość niespodziewanie Tesla przekazała do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd raport potwierdzający, że spółka zainwestowała 1,5 miliarda dolarów w kryptowalutę. Taką kwotę koncern wydał na bitcoiny. Zapowiada też, że wkrótce będzie przyjmował dokonywane za jej pośrednictwem płatności za pojazdy.

Kurs bitcoina znów oszalał

Wykonany przez spółkę Elona Muska zakup mocno odbił się na nastrojach inwestorów. Kurs kryptowaluty wystrzelił w górę – jest obecnie aż o 13% wyższy niż przed ogłoszeniem transakcji. Wartość bitcoina szacuje się obecnie na 44 tysiące dolarów za sztukę, co jest historycznym rekordem. Firma zdaje sobie sprawę, że wahania kursów walut cyfrowych są często dość duże i liczy się z możliwymi stratami.

Mimo to Tesla zamierza od tego czasu prowadzić operacje również na aktywach cyfrowych. Firma zapowiada, że to część nowej polityki inwestycyjnej, której celem jest dywersyfikacja zysków. Elon Musk niejednokrotnie nawiązywał w swoich wpisach na Twitterze do kryptowalut, wyrażając zainteresowanie inwestowaniem w nie. W końcu kolejne zapowiedzi stały się faktem.

Fot. Pixabay