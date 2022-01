Tesla koparką kryptowalut?

Samochód czy koparka?

Ze względu na solidne źródło zasilania samochody Tesli nadają się do kopania kryptowalut. Jest na to kilka sposobów. Jedni włamują się do systemu operacyjnego pojazdu i wykorzystują do wydobywania specjalnie zaprojektowane strony internetowe. Są też tacy, którzy instalują w pojeździe koparki sprzętowe ASIC, GPU lub komputery i podłączają je do gniazda 12 V.

Najczęściej wydobywane monety to bitcoin (BTC) i ethereum (ETH). Samochody, które służą jako „kopalnie" to m.in. Model 3 i Model S. „Górnicy" mówią, że akumulatory w teslach dostarczają około 100 kW (kilowatów) mocy, co w zupełności wystarcza do zasilenia koparek.

Chris Allessi, sprzedawca pojazdów elektrycznych z Wisconsin (USA) uważa jednak kopanie w swojej tesli Model S za nieopłacalne, pomimo tego, że ma możliwość darmowego ładowania, bo kupił samochód przed styczniem 2017 r. Próbował już wydobywania bitcoinów koparką Antminer S9 i za pomocą opracowanej samodzielnie strony WWW. Mówi, że chociaż kurs bitcoina osiąga niespotykane wcześniej wyżyny, to zysk z kopania w pojeździe Tesli nie przekracza 1–2 dolarów za 1 BTC. Według Allessiego wynika to z zestawienia wartości „urobku" z ceną samochodu.

fot. TheDigitalArtist – Pixabay