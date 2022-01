Tesla naprawi setki tysięcy swoich pojazdów

Odwiedziny w warsztacie

W USA ponad 475 tys. samochodów Tesli ma usterki kwalifikujące je do obowiązkowych napraw wykonywanych przez producenta. 356 309 z nich to pojazdy Tesla Model 3 z możliwą usterką kamery cofania wyprodukowane w latach 2017–2020 r. Pozostałe 119 tys. samochodów to Tesla Model S z lat 2014–2020 z prawdopodobną wadą zamka przedniego bagażnika.

Tesla informuje w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa, że nieprawidłowo funkcjonującą kamerę cofania ma około 1 proc. pojazdów zgłoszonych do napraw, a usterkę klapy bagażnika około 14 proc. samochodów.

W dokumencie złożonym do National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Tesla pisze, że awaria kamery w Modelu 3 wynika z uszkodzenia kabla podczas wielokrotnego zamykania i otwierania klapy tylnego bagażnika. Z kolei wada przedniej klapy w Modelu S polega na usterce wtórnego zamka, co może spowodować nagłe otwarcie bagażnika podczas jazdy. Obie awarie zakwalifikowano jako zagrażające bezpieczeństwu jazdy.

fot. capitalstreet_fx06 – Pixabay