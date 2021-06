Tesla zaprezentowała własny superkomputer

Piąty najpotężniejszy komputer na świecie

Podczas tegorocznej Konferencji na temat widzenia komputerowego i rozpoznawania wzorców (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) Andrej Karpathy, dyrektor ds. sztucznej inteligencji w Tesli, przedstawił parametry i możliwości skonstruowanego przez Teslę superkomputera. Firma używa go do trenowania sieci neuronowych na potrzeby rozwoju pojazdów autonomicznych.

Oprogramowanie stosowane do uruchomienia i prawidłowego działania pojazdu bez kierowcy zasilane jest niewyobrażalnie wielką ilością danych, w tym materiałów wideo. Ich przetwarzanie przez sieci neuronowe wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, którą zapewniają superkomputery.

Szalone parametry

Jak twierdzi Karpathy, prezentowana maszyna to piąty najpotężniejszy superkomputer na świecie. Jego parametry są następujące:

720 węzłów zbudowanych na bazie 8 rdzeni Nvidia Ampere A100 każdy (w sumie 5760 GPU),

każdy układ A100 ma 80 GB pamięci (A100 80 GB),

całkowita maksymalna moc obliczeniowa zestawu to 1,8 eksaflopsa (1,8 tryliona flopsów)

macierz dyskowa oferuje 10 PB (10 000 TB) przestrzeni, wykorzystuje układy NVME, czyli SSD podłączone przez PCIe.

Zbiór danych, które firma wykorzystuje do trenowania sieci neuronowych, to około 1,5 PB (1500 TB).

Zaprezentowany komputer jest poprzednikiem zapowiadanej przez firmę supermaszyny Dojo. Inżynier nie zdradził szczegółów na temat tej ostatniej, powiedział jedynie, że będzie to jeszcze lepszy i wydajniejszy superkomputer.



fot. YouTube/Yarrow B.