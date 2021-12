Tesla zmienia samochody w maszyny do pokazów świetlnych

Świetlne widowisko w prezencie od Muska

Aplikacja Tesla Light Show umożliwia właścicielom pojazdów Model S, Model X, Model 3 lub Model Y przeprowadzanie własnych pokazów świetlnych (trwających do pięciu minut) w rytm dowolnie wybranej muzyki. Aby to zrobić, użytkownicy muszą pobrać bezpłatne, otwartoźródłowe oprogramowanie, zainstalować je na komputerze, zaprojektować pokaz i korzystając z pamięci USB przenieść go do swojego auta.

Choć nowa funkcja jest dużo bardziej interesującym prezentem świątecznym niż ubiegłoroczne wzbogacenie dźwięków klaksonu o odgłosy puszczenia bąków i beczenia kozy, nie każdy właściciel Tesli będzie zadowolony. Zrobienie pokazu świetlnego wydaje się dość trudne – przewodnik wprowadzający do oprogramowania w serwisie GitHub składa się z wielu stron.

fot. Tesla