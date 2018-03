The Crew 2 będzie dostępne od 29 czerwca 2018

Wyprodukowane przez Ubisoft Ivory Tower, studio z siedzibą w Lyonie we Francji, The Crew 2 pozwoli graczom poczuć emocje związane z duchem amerykańskich sportów motorowych w całych Stanach Zjednoczonych odtworzonych w grze. Otwarty świat gry przekracza granice możliwości, aby fani wyścigów mogli się sprawdzić, solo lub ze znajomymi, w niekończących się wyzwaniach rywalizacji i eksploracji. Od wybrzeża do wybrzeża gracze będą odkrywali całe USA i rywalizowali o tytuł największego mistrza sportów motorowych w historii. Do dyspozycji będą mieli szereg egzotycznych samochodów, łodzi i samolotów, dominując na scenie sportów motorowych na lądzie, wodzie i w powietrzu. Wyzwania i inspiracje znajdą w czterech różnych rodzinach sportów motorowych - wyścigach ulicznych, terenowych, zawodowych i freestylowych. W każdej z nich dostępny będzie ogromny wybór różnych typów pojazdów.

Firma Ubisoft ujawniła także The Crew 2 Motor Edition, która pozwala graczom zagrać na trzy dni wcześniej i przygotować się do nieograniczonej rywalizacji w dniu premiery - 26 czerwca. Ta unikatowa edycja jest dostępna wyłącznie w Ubisoft Store i daje graczom najbardziej kompletny zestaw wrażeń z dziedziny sportów motorowych. Motor Edition zawiera także:

The Crew 2 Gold Edition oraz przepustkę sezonową, która pozwoli graczom skorzystać z nowych pojazdów, strojów, zawartości dodatkowej i wielu innych elementów.

Motorsports Deluxe Pack, w którym znajdziemy niepowtarzalne stroje i pojazdy, w tym półciężarówkę FORD F-150 RAPTOR RACE TRUCK 2017, samolot PILATUS PC-21 AIR RACE EDITION 2002 i pojazd ABARTH 500 MONSTER TRUCK EDITION 2008.

Personalizowaną amerykańską tablicę rejestracyjną The Crew 2, wysokiej jakości pudełko kolekcjonerskie, unikatowy Steelbook, oficjalną mapę drogową gry oraz cztery oryginalne nalepki.

Gracze, którzy zamówią grę przed premierą, otrzymają The Crew 2 Legendary Motors Pack, zawierający niepowtarzalne pojazdy, takie jak samochód Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 i motocykl HARLEY-DAVIDSON IRON 883TM 2017.

Gracze mogą rozpocząć kolekcjonowanie pojazdów w grze już dziś, w programie The Crew Rewards. Zaliczając serię comiesięcznych wyzwań w pierwszej odsłonie The Crew, gracze mogą odblokować do 19 pojazdów w The Crew 2, w tym unikatowe pojazdy nawodne.

Gracze mogą się też zgłosić do beta testów na stronie producenta.