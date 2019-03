The Division 2, The Division 2 i Traficar walczą ze smogiem

Tom Clancy's The Division 2 to gra przedstawiająca obraz Waszyngtonu po wybuchu pandemii - rozprzestrzeniający się wirus sprawił, że piękne miasta zmieniły się w postapokaliptyczny krajobraz. W dobie poważnych problemów ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska, fabuła gry nie wydaje się już być tak odrealniona. By zwrócić uwagę na problem i zachęcić do ekologicznych zachowań, Ubisoft wraz z partnerami zachęca do wstąpienia w szeregi The Division 2. Nabory ruszają jutro, a by wziąć udział w misji - wystarczy zgłosić się do konkursu.

THE DIVISION 2 RIDE

Jednym ze sposobów na redukcję CO2 w powietrzu jest zmniejszenie ilości aut w miastach. Warto korzystać z publicznego transportu lub takich rozwiązań jak Traficar - dzięki temu każdy może mieć auto, gdy go potrzebuje, a jeden samochód może służyć więcej niż jednemu kierowcy. Już od jutra na ulice sześciu dużych aglomeracji w Polsce (Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Poznania i Trójmiasta) wyjadą specjalnie oznakowane auta The Division 2, które będzie można odnaleźć także dzięki aplikacji Traficar. Każdy, kto zbierze zespół od 3 do 5 agentów, odbędzie wspólny, grupowy przejazd, a następnie udostępni na swoich kanałach Social Media zdjęcie z takiej podróży, otrzyma nagrodę gwarantowaną dla siebie i swoich agentów - maski antysmogowe.

Od 8 do 14 marca zespoły mają czas na realizację drugiego zadania - tym razem muszą zrobić coś dobrego dla swojego miasta. Może to być zarówno zasianie trawy na wydeptanej osiedlowej ścieżce, jak i odpowiednia segregacja śmieci. Tutaj agenci mogą wykazać się kreatywnością - liczy się pomysł i wykonanie! Dowodem z misji ma być zdjęcie zamieszczone na swoim profilu Facebook lub Instagram.

Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone:

• Najlepszy zespół - konsole Xbox One / karty Xbox Live / limitowane edycje gry

• II miejsce - dwa wyróżnione zespoły - karty Xbox Live i gry

• III miejsce - trzy wyróżnione zespoły - gry

15 marca, w dzień, gdy gra Tom Clancy's The Division 2 pojawi się w sklepach, kapituła wyłoni najlepsze, najbardziej kreatywne zespoły. Wyniki ogłoszone zostaną kolejnego dnia. Szczegóły akcji i regulamin konkursu dostępne będą na oficjalnym profilu Facebook gry Tom Clancy's The Division.