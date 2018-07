The Frame 2018 – nowa odsłona niezwykłego telewizora

Użytkownicy telewizora The Frame 2018 będą mieli do dyspozycji jeszcze więcej możliwości w zakresie spersonalizowania wyglądu urządzenia, a co za tym idzie - całego salonu. Samsung Art Store, największa na świecie platforma sztuki dostępna na ekranie telewizora, oferuje jeszcze bardziej zróżnicowany zbiór prac, które pochodzą z wielu znakomitych muzeów i galerii. W Art Store znalazł się m.in. dodany ostatnio zestaw ponad 30 ikonicznych fotografii opublikowanych na łamach The New York Times, 21 prac z kolekcji Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie oraz 10 dzieł z galerii YellowKorner.

Niezależnie od tego, czy użytkownicy zechcą zmieniać wygląd salonu wraz ze zmianą pór roku, czy zapragną odświeżyć stylistykę pomieszczenia przed ważnym wydarzeniem rodzinnym, mogą personalizować wygląd telewizora The Frame, by tworzyć odpowiedni klimat. Bardziej przyjazny interfejs (UI) pozwala przeglądać dzieła sztuki, sortując je według dominującego w pokoju koloru bądź rodzaju, wybierając jedynie rysunki czy fotografie. Następnie - na wzór układania własnej playlisty - można stworzyć swoją indywidualną kolekcję i losowo wyświetlać wybrane prace tak często, jak się chce.

The Frame 2018 wyposażono w obsługujący HDR10+ ekran 4K UHD. Tak jak telewizory QLED z 2018 roku również tegoroczny The Frame oferuje inteligentne funkcje, które sprawiają, że wstępna konfiguracja i dostęp do treści są łatwe i szybkie. The Frame 2018 będzie dostępny w Polsce pod koniec wakacji w czterech przekątnych ekranu - 43, 49 oraz 55 i 65 cali. Dzięki prostemu logowaniu użytkownicy mogą szybko przenieść dane dotyczące Wi-Fi i konta Samsung z telefonu na telewizor za pomocą aplikacji SmartThings bez konieczności zapamiętywania czy ponownego wpisywania hasła.

Kiedy urządzenie jest wyłączone, czujniki ruchu i jasności zmieniają telewizor w realistyczne dzieło sztuki. Oprawiony w ramę obraz nieco inaczej prezentuje się o różnych porach dnia - na tej samej zasadzie czujniki The Frame 2018 dostosowują jasność ekranu, biorąc pod uwagę oświetlenie, jakie panuje w danym momencie w pomieszczeniu.

Samsung Art Store w telewizorze The Frame 2018, oferuje nowe sposoby dostępu do dzieł sztuki. Dodatkowe funkcje to m.in.:

- Pokaz slajdów - pokaz wybranych przez użytkowników dzieł, które wyświetlane są w ustalonych odstępach czasu: od 10 minut do 7 dni w zależności od preferencji,

- Sugestie - przygotowanie rekomendacji dzieł wg wybranych motywów (np. kolor niebieski, sztuka na poniedziałkowe poranki itp.),

- Ulubione - wybór i oznaczenie ulubionych dzieł, które później szybko i łatwo można przeglądać czy wykorzystać w pokazie slajdów.

Za sprawą opracowanego przez Samsung mocowania No Gap po zawieszeniu ekran płasko przylega do ściany. Ponadto użytkownicy mogą wybrać spośród czterech wymiennych magnetycznych ramek - w kolorze czerni, bieli, orzecha oraz beżowego drewna. Szybka i łatwa wymiana oprawy pozwoli dowolnie zmieniać stylistykę urządzenia. Natomiast One Invisible Connection, pojedynczy, praktycznie przezroczysty przewód, który transmituje do telewizora zarówno zasilanie, jak i dane AV, eliminuje problem kabli wokół urządzenia.