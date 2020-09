The Hoglet – mysz, która pomoże się skupić

Geneza powstania

Parker Lynch, pomysłodawca The Hoglet, w dzieciństwie sam mierzył się z ADHD. Jego osobiste doświadczenia oraz konsultacje z chorymi wykazały, że prozaiczne rozwiązywanie zadań może być ogromnym wyzwaniem dla dzieci z zaburzeniami koncentracji. Projektowanie The Hoglet poprzedzone zostało pięcioma latami badań i testów, w szczególności na dzieciach z ADHD i ASD, oraz konsultacjami z naukowcami i terapeutami. Gdy rozpoczęła się pandemia, a nauczanie w dużej części przeniosło się przed ekrany komputerów, Lynch postanowił wreszcie sfinalizować prace nad myszką, która odpowiednio stymulując dłoń użytkownika korzystnie wpłynie na jego koncentrację. Tak powstał The Hoglet.

Jeż komputerowy

Mysz pokryto nieszkodliwym, przyjaznym dla dłoni silikonem o bardzo nieregularnej powierzchni z licznymi wypustkami. The Hoglet ukaże się w pięciu kolorach: różowym, fioletowym, niebieskim, pomarańczowym i zielonym. Producenci zadbali o najdrobniejsze szczegóły, choćby o przyciski, które klikają możliwie jak najciszej - głośny „klik" ma zły wpływ na pracę osób z Zespołem Aspergera. Mysz ma optyczny sensor, z komputerem łączy się bezprzewodowo (wykorzystując adapter USB) oraz kompatybilna jest z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi.

Dostępność

Zbiórka na Kickstarterze, która ma pomóc autorom projektu w wyprodukowaniu myszy, ruszyła pod koniec sierpnia i już osiągnięto niemal 100% wymaganej kwoty. Pierwsze Hoglety dla osób, które wpłaciły 35 USD lub więcej, dostarczone zostaną w grudniu 2020, a dystrybuowanie myszy na szeroką skalę przewidziane jest na styczeń 2021 roku.