The World Factbook: nowe otwarcie

Okiem szpiega

„Księga faktów" przygotowywana przez CIA została całkowicie odnowiona.

Nowy adres, nowe sekcje

The Wold Factbook jest almanachem opracowywanym corocznie i na bieżąco aktualizowanym przez amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą. Publikacja zawiera dane zdobywane w ramach tzw. białego wywiadu, a opisujące poszczególne państwa i organizacje polityczno-gospodarcze (takie jak Unia Europejska). Można znaleźć w niej informacje na temat PKB, powierzchni kraju, jego populacji, symboli narodowych, stosunku liczby kobiet do mężczyzn, przynależności do organizacji międzynarodowych, wskaźnika śmiertelności noworodków, produkcji i zużycia energii elektrycznej, długości linii brzegowej, liczby lotnisk oraz łącznej długości utwardzonych i ziemnych pasów startowych lotnisk, dostępu do źródeł wody bieżącej – i tak dalej.

Wraz z początkiem 2021 roku World Factbook całkowicie zmienił oblicze. Przede wszystkim inny jest adres, pod którym znajdziemy „światową księgę faktów". Dotychczasowy odsyłacz (www.cia.gov/library/publications/download) został zastąpiony przez www.cia.gov/the-world-factbook/. Poza tym w zestawieniu pojawiły się nowe kategorie (Regions i Oceans).

Nie od rzeczy będzie wspomnieć o odświeżeniu interfejsu graficznego – oglądana dotychczas strona rodem z początku bieżącego stulecia zamieniła się w całkiem nowoczesny portal.

W serwisie widać jeszcze kilka niedoróbek. Pojawiają się tam odsyłacze prowadzące przynajmniej obecnie donikąd (jest tak choćby w przypadku mapy Oceanu Atlantyckiego). Poza tym na razie nigdzie nie można znaleźć dostępnych w starym portalu archiwalnych wersji almanachu, publikowanych od 2000 roku.

fot. Centralna Agencja Wywiadowcza