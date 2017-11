Thrustmaster GP XID PRO - niczym pad do Xboksa One

Kontroler ma wbudowaną obsługę standardu XInput (XID), która zapewnia pełną zgodność z technologią Plug and Play: wystarczy podłączyć kontroler i można zacząć grać - bez instalowania czegokolwiek. Dodanie obsługi standardu XInput sprawia, że w systemie Windows urządzenie jest natychmiast rozpoznawane jako kontroler konsoli Xbox. Głównym atutem tego rozwiązania jest automatyczne przypisywanie wszystkich przycisków i osi do odpowiednich funkcji i czynności w grach.

Co więcej, GP XID PRO to kontroler zgodny z komputerami PC, który obsługuje technologię Plug and Play w systemach Windows 7, 8 i 10.

Pad ma w pełni analogowe minidrążki, które cechują się duża czułością. Zapewnia ona dwukrotnie większą precyzję niż w innych kontrolerach dostępnych na rynku, co potwierdzają testy laboratoryjne przeprowadzone w strzelankach typu FPS.

Oprócz zalet wynikających z wbudowanej obsługi standardu XInput kontroler GP XID PRO ma także ergonomiczną konstrukcję - zainspirowaną budową kontrolera konsoli Xbox One . Kontroler GP XID PRO zawiera łącznie 12 cyfrowych przycisków czynności rozmieszczonych pod kątem łatwego dostępu, i jeden przycisk Windows Live. Położenie minidrążków kontrolera GP XID PRO zapewnia graczowi bezpośredni dostęp do drążków przy użyciu kciuków, a ich gumowa faktura sprawia, że są wygodne w użytkowaniu.

Ponadto kontroler GP XID PRO zawiera krzyżowy D-pad zapewniający większą precyzję we wszystkich ośmiu kierunkach, a także dwa długie, wygięte spusty analogowe. Umożliwiają one lepsze dozowanie i proporcjonalne wykonywanie ruchów, co przekłada się na ściślejszą kontrolę nad różnymi czynnościami w grach.

Kontroler GP XID PRO jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 24,99 euro.