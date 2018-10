TicHome Mini - wodoodporny głośnik Bluetooth

Wbudowany akumulator oraz wysoka klasa wodoszczelności IPX6 to cechy, które sprawiają, że głośnik TicHome Mini można zabrać ze sobą w wiele miejsc. Czyni go tym samym wszechstronnym i inteligentnym zestawem głośnomówiącym. Gdziekolwiek go nie postawimy, możemy korzystać z możliwości Google Assistant. Firma twierdzi, że głośnik może funkcjonować bez ładowania przez około 6 godzin.

Mimo swoich niewielkich gabarytów (wymiary: 110 x 43 mm, waga 276 g), produkt może poszczycić się mocnym i dynamicznym dźwiękiem. Co więcej, TicHome Mini wspierany jest też przez technologię TapConnect, która umożliwia szybkie i ciągłe połączenie Bluetooth ze smartfonem wyposażonym w NFC.

W Polsce głośnik dostępny jest w cenie 399 zł.