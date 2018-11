TicWatch Pro - smartwatch inny niż wszystkie

Smartwatch marki Mobvoi to wielofunkcyjne urządzenie, które może z powodzeniem stać się towarzyszem codziennych aktywności, również tych fizycznych. Wyposażony jest w czujniki, które zapewniają dokładne mierzenie informacji zdrowotnych i fitness. TicWatch posiada bowiem wbudowaną nawigację GPS, monitoruje pracę serca, posiada krokomierz, policzy spalone kalorie oraz wskaże prędkość i kadencję podczas treningu. Dzięki odporności na wodę i pył na poziomie IP68 świetnie sprawdzi się nawet w ekstremalnych warunkach. Producent zapewnia, że urządzenie może z powodzeniem przetrwać zanurzenie nawet na 1,5 m na czas 30 minut. Trwałość oraz wytrzymałość zapewnia z kolei karbonowa obudowa wzmocniona dodatkowo włóknami nylonowymi.

Technologiczne niespodzianki

Inteligentny zegarek TicWatch wyposażony jest w dwa tryby działania: Smart, z rozszerzoną funkcjonalnością oraz Essential - energooszczędny. Ma to oczywiście związek z żywotnością baterii - w zależności od tego, z którego trybu korzystamy w danej chwili, zmienia się długość pracy urządzenia po jego jednokrotnym naładowaniu. Co ciekawe, w trybie Essential Mode lub minimum 5 dni w trybie automatycznego przełączania między wyświetlaczami możemy liczyć aż na 30 dni żywotności baterii. Kolejna niespodzianka kryje się w wykorzystaniu technologii warstwowego wyświetlacza. Mamy tu do czynienia z dwoma ekranami połączonymi w jeden wyświetlacz. Zabieg ten ma na celu zagwarantowanie większej wydajności oraz dłuższej żywotności baterii.

Co ciekawe, możemy swobodnie personalizować swój zegarek mając dostęp do tysięcy tarcz za pośrednictwem sklepu Google Play. Dzięki szerokiej ofercie skórek przygotowanych specjalnie dla linii TicWatch możemy je dopasowywać do naszych potrzeb czy nastroju.

Poza ciekawym wyglądem, który zapewniają materiały premium (do zegarka dołączony jest specjalny, hybrydowy, skórzany pasek wraz z ochronną sylikonową warstwą dla większej wygody i bezpieczeństwa), TicWatch pozwala wykonywać płatności zbliżeniowe NFC za pomocą funkcji Google Pay. Wewnątrz natomiast znajdziemy zestaw chipów Qualcomm Snapdragon Wear 2100, dzięki którym możliwe jest tworzenie jeszcze mniejszych i jeszcze cieńszych inteligentnych zegarków. Do tego producent zastosował pojemną baterię 415 mAh oraz pamięć RAM 512 MB. Wewnątrz zegarka wybudowano następujące czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik magnetyczny, czujnik tętna PPG, czujnik światła otoczenia, czujnik zdjęcia zegarka z nadgarstka charakteryzujący się małym opóźnieniem działania. TicWatch wyposażony został także w wyświetlacz o całkowitej rozdzielczości 1,39" AMOLED 400 x 400 + FSTN. Zegarek łączy się za pomocą Bluetooth oraz Wi-Fi.

TicWatch Pro kosztuje 1099 zł.